Cristiano Ronaldo futbolu bıraktı, Amerikan güreşine başladı | Video
Futbol tarihinin en iyileri arasında yer alan Cristiano Ronaldo, kariyerinin son yıllarında büyük bir düşüş yaşadı. Geçtiğimiz aylarda Manchester United ile olan sözleşmesini feshederek Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Ronaldo, yeni takımıyla futbol sahalarına geri döndü. Gollerine Arap Yarımadası'nda devam eden Portekizli yıldız, El Hilal'e 2-0 yenildikleri maçta rakibine öyle bir hareket yaptı ki görenlerin ağzı açık kaldı.
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