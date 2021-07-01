Video Spor Diego Costa transferinde Beşiktaş'a kötü haber!

Diego Costa transferinde Beşiktaş'a kötü haber!

Diego Costa transferinde Beşiktaş'a kötü haber!
01.07.2021 | 22:50

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Beşiktaş'ın transfer listesinin başında olan Diego Costa ile görüşmeler devam ediyor. Siyah beyazlılara yıldız oyuncunun transferinden kötü haber geldi. Portekiz'in dev kulüplerinden Benfica'nın da İspanyol forvete resmi teklif yaptığı açıklandı.

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