Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye gidecek mi? Menajeri açıkladı

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı merak konusuydu. Milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, konuyla ilgili A Spor'a konuştu. İşte Bulut'un o açıklamaları...