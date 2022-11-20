Dünya Kupası 2022 heyecanı Katar Ekvador maçı ile başlıyor! KATAR EKVADOR TRT1 CANLI İZLE
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Katar'da 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacak 2022 Dünya Kupası Katar Ekvador maçı ile başlıyor. 22. kez düzenlenecek olan Dünya Kupası, ev sahibi Katar, Fenerbahçe'de top koşturan Enner Valencia'nın formasını giydiği Ekvador'u konuk ediyor. Bu heyecan dolu maçı saat 19:00'da haberimizdeki TRT1 linkinden https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 izleyebilirsiniz.