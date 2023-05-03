Video Spor Dursun Özbek: "Derbiye büyük bir önem atfetmiyoruz" | Video
Dursun Özbek:

Dursun Özbek: "Derbiye büyük bir önem atfetmiyoruz" | Video

03.05.2023 | 14:29

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Şampiyonluğu en güçlü adayı, Okan hocanın da dediği gibi Galatasaray. Puan sıralamasına da baktığınızda bu net olarak gözüküyor" dedi.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aksan Kozmetik'in düzenlediği 3'üncü Sanat ve Sanayi Söyleşi Günü'ne katılarak açıklamalarda bulundu. Beşiktaş derbisinin ardından şampiyonluk yolunda herhangi bir tereddüt yaşamadıklarını belirten Dursun Özbek, "Bizim bir tereddüdümüz hiç yok. Tamamen şampiyon olma odaklı çalışıyoruz. Bu tip yol kazaları olabilir. Bu sporun içinde var. İlk defa da olmuyor. İyi bir kadromuz ve yönetimimiz var. Biz başka takımlara da kaybettik. Şampiyonluğun en güçlü adayı, Okan hocanın da dediği gibi Galatasaray. Puan sıralamasına da baktığınızda bu net olarak gözüküyor" diye konuştu.

"GOMIS, GALATASARAY'IN ASLANIDIR"
Bafetimbi Gomis'in Okan Buruk'a Alanyaspor maçının ardından bir daha oynamak istemediğini belirtmesi üzerine yönetim kurulu olarak devreye girdiklerini ve konuyu aile içinde çözüme kavuşturduklarını aktaran Özbek, "Mücadele ettiğimiz rakiplerimiz bir koalisyon halinde. Galatasaray'a çelme takmak için uğraş veriyorlar. Normal aile içinde de bir çocuğumuzla problem yaşayabiliyoruz. Gomis bir maçta sakatlık vardı, çıkmadı. Rakiplerimiz hemen olayı köpürttü. Gomis bizim sembol bir oyuncumuz. Gomis, Galatasaray'ın aslanıdır, öyle de kalacaktır. Daha uzun süre Galatasaray'a nasıl hizmet eder, onu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BENİM FEDERASYONA GİTMEMDEKİ SEBEP, FEDERASYON BAŞKANINA NELER KONUŞULDUĞUNU SORMAK İÇİNDİ"
Kulüpler Birliği Vakfı'nda zaman zaman toplantı yapıyor ve Süper Lig'deki sorunları konuşma fırsatı buluyoruz. Bu vakıf ayrıca federasyonla da iletişim halinde. Rekabetin saha içerisinde kalması için bütün kulüpler çaba sarf ediyor. Sorunlarımız ortak. Ben diyorum ki, bir sorun varsa bu zaten ortak bir sorun. Biz, vakıfta bir araya geliyoruz. Bazen federasyonu davet ediyoruz, onlar geliyor, bazen biz onlara gidiyoruz. Sorunlarımızı bu şekilde çözmeye çalışıyoruz. Federasyon ile ilişkinin bu seviyede olması gerekir. Ne zaman siz münferiden giderseniz bunun yorumu farklılaşıyor. Ali bey gitti, sonra ben gittim, benden sonra başkası gidecektir. Böyle olunca çözüm zorlaşıyor. Benim federasyona gitmemdeki sebep, federasyon başkanına neler konuşulduğunu sormak içindi. Problemler varsa bu bir takıma ait değil. Ortak bir toplantıda konuşulması gerekir" şeklinde konuştu.

"DERBİYE BÜYÜK BİR ÖNEM ATFETMİYORUZ"
Aksan Kozmetik'in iş insanları ile yaptığı söyleşide Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maç ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Başkan Özbek, "Biz derbiye büyük bir önem atfetmiyoruz. Normal bir lig maçını oynayacağız. Benim kanaatim şampiyonluk durumu o maça kadar çözülmüş olacak. Fazla da germeye gerek yok ortamı. Bizim çabamız, gerginliği artırmamak. Biz onlara gittik, şimdi onlar da bize gelecek. Bunu bu şekilde algılamak lazım" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY'IN EN KABUL EDİLEBİLİR TRANSFER HARCAMASI YAPTIĞI SENE BU SENEDİR"
Transfer döneminde çok para harcadıkları yönünde çıkan haberleri de değerlendiren Dursun Özbek, maaş seviyesinin geçen sezon ile aynı olduğunu aktardı. Giden ve gelen oyuncuların bonservisleri ele alındığında 20 milyon Euro'ya bu sezonki takımı kurduklarını aktaran Özbek, "2015 yılında Galatasaray başkanı oldum ve 3 transfer dönemi geçirdim. Şu kadarını söyleyeyim, Galatasaray'ın en kabul edilebilir transfer harcaması yaptığı sene bu senedir. Geçen yılki maaş seviyesinde maaş ödüyoruz, yaklaşık 30-32 milyon Euro çerçevesinde. Buraya biz, 90 milyon Euro'dan geldik. En makul seviyedeyiz. Transferde bonservis bedelleri ödedik, oyuncu sattık. Çizgiyi çektiğinizde bu kurulan takımın maliyeti 20 milyon Euro. 2017'yi hatırlayın, ben başkandım, transferleri yaptım. Benim yaptığım transferler, rahmetli Mustafa başkan döneminde satıldı. Ndiaye, Gomis, Rodrigues, Fernando, hepsi satıldı. Bugün bizim yaptığımız transferlerin hepsinin Avrupa seviyesinde talibi var. Galatasaray'da bu işi yönettiğinizde, zarar etmeniz mümkün değil. 'Çok para harcıyorsun' lafını Ali bey söylemişti. Herkesin biraz kendi işine bakması lazım. Rakip takımlar, 3 saat toplantı yapıyor ama 2.5 saat Galatasaray'ı konuşuyor. Kendi işinize bakın. Bunlar, Galatasaray'ın daha kuvvetli mücadele etmesini sağlıyor" dedi.

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