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Enner Valencia gözyaşlarını tutamadı

Enner Valencia gözyaşlarını tutamadı

30.11.2022 | 10:04

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2022 Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapan Ekvador, Senegal karşısında aldığı yenilgi sonrası turnuvaya veda etti. Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia maç sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

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