Video Spor Erman Toroğlu'dan flaş değerlendirme! "Yük Sörloth'un omuzlarında"

Erman Toroğlu'dan flaş değerlendirme! "Yük Sörloth'un omuzlarında"

Erman Toroğlu'dan flaş değerlendirme!
14.07.2020 | 01:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erman Toroğlu'dan flaş değerlendirme! Yük Sörloth'un omuzlarında 00:45
Erman Toroğlu'dan flaş değerlendirme! "Yük Sörloth'un omuzlarında" 14.07.2020 | 01:18
Erman Toroğlu'ndan flaş değerlendirme! Başakşehir havaya girmiş 00:57
Erman Toroğlu'ndan flaş değerlendirme! "Başakşehir havaya girmiş" 13.07.2020 | 22:12
Trabzonspor galibiyete şartlandı 01:20
Trabzonspor galibiyete şartlandı 13.07.2020 | 13:37
Başakşehir tarihi başarının peşinde 01:52
Başakşehir tarihi başarının peşinde 13.07.2020 | 13:37
Lider kritik Konya virajında 01:14
Lider kritik Konya virajında 13.07.2020 | 13:37
Galatasaray'ın düşüşü sürüyor 03:56
Galatasaray'ın düşüşü sürüyor 13.07.2020 | 13:36
Eksik Beşiktaş Malatya deplasmanında 01:23
Eksik Beşiktaş Malatya deplasmanında 13.07.2020 | 13:36
Mario Jardel'den Galatasaray'a mesaj! 00:17
Mario Jardel'den Galatasaray'a mesaj! 13.07.2020 | 02:01
Erman Toroğlu'ndan Falcao sözleri! O fotoğraf Galatasaray'a zarar verdi 01:47
Erman Toroğlu'ndan Falcao sözleri! "O fotoğraf Galatasaray'a zarar verdi" 13.07.2020 | 01:09
Erman Toroğlu'dan penaltı sözleri! Fenerbahçe... 00:55
Erman Toroğlu'dan penaltı sözleri! Fenerbahçe... 13.07.2020 | 00:41
Emre Bol'dan Alper Potuk'a flaş sözler! 00:58
Emre Bol'dan Alper Potuk'a flaş sözler! 12.07.2020 | 23:59
Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu 01:23
Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu 12.07.2020 | 22:22
Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim yorumu! 00:57
Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim yorumu! 12.07.2020 | 21:02
Trabzonspor bir hikaye yazıyor 01:29
"Trabzonspor bir hikaye yazıyor" 12.07.2020 | 16:05
Bordeaux Güven Yalçın'a talip oldu 00:57
Bordeaux Güven Yalçın'a talip oldu 12.07.2020 | 16:04
Ankara'da umut arayışı 01:21
Ankara'da umut arayışı 12.07.2020 | 16:02
Galatasaray ile Ankaragücü 98. randevuda 00:58
Galatasaray ile Ankaragücü 98. randevuda 12.07.2020 | 16:02
Avrupa kupaları için kritik maç 01:26
Avrupa kupaları için kritik maç 12.07.2020 | 16:01
Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz ilk 11'e 04:08
Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz ilk 11'e 12.07.2020 | 16:00
Fenerbahçe'de hedef Sivasspor maçı 01:10
Fenerbahçe'de hedef Sivasspor maçı 12.07.2020 | 15:58

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Denizlispor - Trabzonspor maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Başakşehir'de yük oyunculara dağılıyor. Trabzonspor öyle değil, oyun Sörloth'un sırtına yüklenmiş durumda, tek başına gidiyor, yanında adam yok. Oyun şekli gittikçe kötüleşiyor." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA