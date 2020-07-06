Erman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır'a sert sözler! "Cin gibi adam bunlar"

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 3-1 devirdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi. Toroğlu, "Feghouli iki ayağıyla göğsüne geçirdi adamın. Türkiye'nin 1 numaralı hakemi atmadı gördüğü yerde, VAR'a gitti. Niye, ben vermedim o verdi. O zaman VAR idare etsin. Sen versene. Cin gibi adam bunlar. Bunlar cin olmadan şeytan olanlar." ifadelerini kullandı.