Erman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır'a sert sözler! "Cin gibi adam bunlar"
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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 3-1 devirdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi. Toroğlu, "Feghouli iki ayağıyla göğsüne geçirdi adamın. Türkiye'nin 1 numaralı hakemi atmadı gördüğü yerde, VAR'a gitti. Niye, ben vermedim o verdi. O zaman VAR idare etsin. Sen versene. Cin gibi adam bunlar. Bunlar cin olmadan şeytan olanlar." ifadelerini kullandı.