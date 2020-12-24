Video Spor Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim yorumu! "En az 8-9 maç ceza verilmeliydi

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim yorumu! "En az 8-9 maç ceza verilmeliydi

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim yorumu!
24.12.2020 | 22:18

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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Artı Futbol programında canlı bağlanarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezayı değerlendirdi. Toroğlu, 5 maçlık ceza son derece az, en az maç ceza verilmeliydi." dedi.

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