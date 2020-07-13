Erman Toroğlu'ndan flaş değerlendirme! "Başakşehir havaya girmiş"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Konyaspor - Başakşehir maçının 3-1 biten ilk yarısının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Hiç beklemediğim bir ilk yarı seyrettim. Başakşehir'i hiç böyle görmedim bu sezon. Bunlar havaya girmişler." ifadelerini kullandı.