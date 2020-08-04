Erol Bulut Alanyaspor'a veda etti
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
Sheffield United'dan Uğurcan Çakır için 15 milyon euro 04.08.2020 | 14:27
01:34
Eddie Newton'dan başarı sözü 04.08.2020 | 14:25
00:58
Galatasaray Maicon'dan beklediği geliri elde edemedi 04.08.2020 | 14:24
01:07
Galatasaray'ın transfer planı 04.08.2020 | 14:22
00:46
Belhanda'nın yeni talibi İtalya'dan 04.08.2020 | 14:21
01:04
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın sokağa atılacak parası yok 04.08.2020 | 14:17
00:47
Beşiktaş'ta gündem sağ bek transferi 04.08.2020 | 14:17
02:13
Ali Koç'tan transfer müjdesi! "Açıklamalarımız olacak" 04.08.2020 | 14:15
01:48
Erol Bulut'un performansı dikkat çekti 04.08.2020 | 14:14
00:52
Erol Bulut Alanyaspor'a veda etti 04.08.2020 | 14:12
01:22
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında sürpriz takas! Canlı yayında açıkladı 04.08.2020 | 14:05
01:22
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında flaş takas! Adem Ljajic - Deniz Türüç 04.08.2020 | 12:49
06:11
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Avrupa Ligi mesajı! 04.08.2020 | 12:47
00:41
Kasımpaşa'dan Mensah hamlesi! Anlaşma sağlandı... 03.08.2020 | 23:00
00:56
"Erol Bulut tercihi yönetimin yaptığı en doğru hamle" 03.08.2020 | 22:16
01:34
Levent Tüzemen: Erol Bulut'un Fenerbahçe'de işi kolay değil 03.08.2020 | 20:41
00:57
Levent Tüzemen'den Luyindama ve Marcao yorumu 03.08.2020 | 20:38
00:45
Fenerbahçe'de hedef Juan Jesus ve Perotti! 03.08.2020 | 16:02
00:53
Erol Bulut ayrılığı açıkladı! 03.08.2020 | 15:52
02:21
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! 03.08.2020 | 15:51
Fenerbahçe ile anlaşan deneyimli teknik adam Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'a veda etti.