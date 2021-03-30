Eski Galatasaraylı Emre Çolak'tan Arda Turan sözleri! "İlk arabamızı Arda Turan aldı..."

Şimdilerde kariyerine Karamgümrük'te devam eden eski Galatasaraylı Emre Çolak'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. A Spor'dan Sercan Dikme'nin sorularını yanıtlayan Emre Çolak, Arda Turan'ın geçmişte kendisine bir araba hediye ettiğini söylerken takımların şampiyonluk şanslarını da değerlendirdi.