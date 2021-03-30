Eski Galatasaraylı Emre Çolak'tan Arda Turan sözleri! "İlk arabamızı Arda Turan aldı..."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:08
10:10
00:24
04:31
Son dakika! Türkiye - Letonya maçı seyircili oynanacak | Video 28.03.2021 | 16:40
27:08
09:01
29:28
29:28
09:07
01:35
Yılmaz Vural'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri: 'Ben olsam kabul etmezdim' 27.03.2021 | 00:27
01:53
Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk sözleri: "Sonunun güzel olacağına..."3 26.03.2021 | 18:59
01:25
İlk aday Löw 25.03.2021 | 19:05
16:17
Son dakika haberi: Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! 25.03.2021 | 16:42
46:36
46:36
03:48
09:14
00:58
Beşiktaş'tan Atiba'ya yeni sözleşme! 24.03.2021 | 17:45
03:31
00:15
Tribünde dehşet! 100'den fazla yaralı... Çökme anı kamerada | Video 23.03.2021 | 10:13
Şimdilerde kariyerine Karamgümrük'te devam eden eski Galatasaraylı Emre Çolak'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. A Spor'dan Sercan Dikme'nin sorularını yanıtlayan Emre Çolak, Arda Turan'ın geçmişte kendisine bir araba hediye ettiğini söylerken takımların şampiyonluk şanslarını da değerlendirdi.