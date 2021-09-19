Fatih Terim'den Diagne sorusuna yanıt! Taraftara sitem...

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'u sahasında konuk eden Galatasaray, rakibine 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Alanyaspor kadrosuna almadığı Diagne için dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte deneyimli teknik adamın maç sonu açıklamaları...