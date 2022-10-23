Fenerbahçe 1-0 Başakşehir MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Bugün Avrupa’nın en üst liglerindeki gibi bir futbol vardı sahada"

Başakşehir’i Rossi’nin golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus maçın ardından iki takımın bugün Avrupa’nın üst düzey liglerindeki gibi bir maç seyrettirdiğini söyledi. Jesus, karşılaşmanın hakemini de tebrik ederek, “Bugün oyunun akıcı olmasını sağladılar ve iyi performans gösterdiler” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'i Rossi'nin attığı golle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İki takımın da çok iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyen Jesus, "Bugün büyük bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Hatta düşünmüyorum, bundan eminim. 2 iyi takımın karşılaşmasıydı. Avrupa'nın en üst liglerindeki bir futbol vardı sahada. Taktiksel olarak çok iyi pozisyon alıyorlar. Tebrik ediyorum. Defansif organizasyonumuz bugün çok iyiydi. Oyuncularımız da her an golün geleceğini biliyorlardı. İkinci yarıdaki baskıyla maçı kazandık. Şimdi perşembe günü bir maçımız daha var. Avrupa'da grup birinciliğini garantilemek için bu maç önemli. Bu maçı geride bırakıp hazırlıklara başlamamız gerekiyor" dedi. Yaptığı hamleler hakkındaki soruyu da yanıtlayan Jesus, "Futbol sahada oynanıyor, oyun konsolunda oynamıyorsunuz. Oyun konsolunda istediğiniz oyuncuyu istediğiniz yere koyuyorsunuz. Ama sahada rakip var ve sizin istediklerinizi yapmanıza engel olabiliyorlar. Ben ve meslektaşlarım sahaya bakıp neyi düzelteceğine bakıyorlar. İlk yarıda Valencia ve Batshuayi'nin arasında mesafe vardı. Bu aslında benim Valencia'dan istediğim hareketliliğin de karşılığıydı. İki oyuncu da çok koştular oyunda oldukları dönemde. Oyuna sonradan giren Pedro, Rossi ve Emre Mor ise oyuna hız kattılar" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE LİGİ ÇOK KALİTELİ VE BU BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Konyaspor, Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarında 1 gol atılması hakkında sorulan soruya cevap veren Jorge Jesus, "Aslında sorunun içinde cevabı verdiniz. Bahsettiğiniz takımlar ligin güçlü takımları. Her takıma karşı eşit sayıda pozisyon giremeyebilirsiniz. Bu maçlarda çok pozisyon üretemedik. Her maçı kazanamazsınız. Türkiye Ligi çok kaliteli bir lig ve bu beni şaşırttı. 6 takım şampiyonluk için oynuyor, bunlardan birisi de Başakşehir. Avrupa'da da birçok maç oynadık. Bu maçların içinde siz çok iyi oynayamadığımız 1-2 maçı söylediniz" dedi. Başakşehir'in kendilerine karşı önde baskı kuran ilk takım olmadığını ifade ederek devam eden Jesus, "Başakşehir bize önde baskı yapa ilk takım değildi. Adana Demirspor da bu şekilde oynamıştı. Ama normal, büyük takımlar böyle oynar. İkinci yarıda ise böyle olmadı. Rakibimiz yorulmaya başladı. Biz de 90 dakika baskı yapamıyoruz. Rakibin baskısını kırınca işimiz daha da kolaylaştırdı. Kolaylaştırdı demek yerine daha fazla topa sahip olmaya başladık, daha fazla pozisyon bulmaya başladık diyebilirim. Ama iyi takımlar daha iyi organize oluyorlar sahada ve bu şekilde maçlarını kazanıyorlar" diyerek devam etti.

"EMRE BELÖZOĞLU'NA BU LİGİ KAZANABİLECEK BİR HOCA OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

Karagümrük maçında taraftarların eleştirdiği Altay hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Jorge Jesus, "Altay kaliteli ve büyük bir kaleci. Ben onun kalitesini biliyorum. Maçın bazı anlarında iyi olamayabiliyor ama bunları geliştirecek. Bugün de 90+4. dakikada büyük bir kurtarış yaptı ve kalitesini gösterdi. Büyük kaleciler bu şekilde takımlarına maç kazandırır. Büyük takım kalecileri, maç boyunca kendilerine top gelmediği için konsantrasyonunu yüksek tutmalıdır. Taraftarların geçen maçta yaptığı davranış bana göre doğru değildi. Taraftar kazanırken de kaybederken de sevgisini göstermeli. Ben hoca olarak onlara olan inancımı kaybetmiyorum. Altay bize çok maçlar kazandıracaktır. Bugün de son bölümde bunu yaptı, rakibin ender geliştirdiği bir atakta izin vermedi" dedi. Maçın ardından Emre Belözoğlu'yla yaptığı sohbet hakkında da konuşan Jesus, "Meslektaşımla maçtan sonra konuştum. Kendisiyle İspanyolca konuştuk, daha önce İspanya'da oynamış. Kendisini tebrik ettim. Çok iyi bir takım oluşturmuş ve bu ligi kazanabilecek bir hoca olduğunu söyledim" açıklamasında bulundu.

"HAKEMLERİ TEBRİK EDİYORUM. OYUNUN AKICI OLMASINI SAĞLADILAR"

Takımının geliştirmesi gereken çok şey olduğunu söyleyen Jorge Jesus, "İnanıyorum ki takımımın hala geliştirmesi gereken çok şey var. Ligde mevcut lider biziz. Avrupa'da da lideriz. Ligde 10 maç oynadık. Bu da ligin yaklaşık 3'te 1'i yapıyor. Kimse bu dönemde şampiyonluk ilan etmiyor. İyi bir dönemdeyiz ama futbolda her şey 1-2 hafta içinde değişebilir. Ligdeki en iyi takım olmadığımızı düşünerek tevazulu şekilde devam etmeliyiz. Avrupa'da da grupta en güçlü takımı Rennes olduğunu düşünüyorum. Bugün sahadaki 3 takımı tebrik ediyorum Fenerbahçe ve Başakşehir'in yanı sıra hakem takımı da tebrik ediyorum. Maçı çok iyi yönettiler. Oyunun akmasını sağladılar ve oyun gereksiz yere durmadı. Hakemlerin ve rakibin performansı hoşuma gitti. Ama kendi takımımın performansı daha çok hoşuma gitti. Yarın takımıma izin vereceğim ve bugün giderek bu galibiyetin tadını çıkaracağız" diye konuştu. Son olarak maçlarda kravat tercih etmemesine karşın bası toplantılarında kravat takması ve lacivert giyinmesi hakkında konuşan Jesus, "Her zaman takım elbise giymiyorum. İç sahada takım elbise giyiyorum. Deplasmanda genelde eşofman tercih ediyorum. Seyahatlerde bu daha rahat oluyor. Takım elbisemin lacivert olması, Fenerbahçe'nin renkleri. Ama sarı bir gömleğin ya da kravatın çok hoş görünmeyeceğini düşünüyorum. Maçların ardından basın toplantılarında da hem sizlere hem de taraftarlara, saygı göstermek için kravat takıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.