Fenerbahçe - Austria Wien MAÇI CANLI İZLE LİNK

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için son maçına çıkacak olan Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 yendiği Austria Wien ile Kadıköy'de karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan maçı EXXEN Tv'den canlı olarak izleyebilirsiniz. EXXEN internetten nasıl izlenir diye merak eden sporseverler, EXXEN CANLI İZLE linkine haberimizden ulaşabilirler.

FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI CANLI İZLE EXXEN