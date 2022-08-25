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Fenerbahçe - Austria Wien MAÇI CANLI İZLE LİNK 25.08.2022 | 16:31
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Murat Sancak: "4 milyon Euro'yu getiren Balotelli'yi alır" | Video 23.08.2022 | 09:01
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Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone hakim karşısına çıkıyor | Video 22.08.2022 | 13:09
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Ruud Boffin'den A Spor'a türkçe röportaj 21.08.2022 | 01:09
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Austria Wien 0-2 Fenerbahçe GENİŞ ÖZET GOLLER İZLE 19.08.2022 | 08:32
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Başakşehir Antwerp CANLI İZLE LİNK 18.08.2022 | 16:00
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Malmö Sivasspor CANLI İZLE LİNK 18.08.2022 | 15:58
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Dele Alli Beşiktaş'a çok yakın | Video 17.08.2022 | 11:05
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için son maçına çıkacak olan Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 yendiği Austria Wien ile Kadıköy'de karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan maçı EXXEN Tv'den canlı olarak izleyebilirsiniz. EXXEN internetten nasıl izlenir diye merak eden sporseverler, EXXEN CANLI İZLE linkine haberimizden ulaşabilirler.