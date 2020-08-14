Video Spor Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Nice'den Malang Sarr...

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Nice'den Malang Sarr...

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Nice'den Malang Sarr...
14.08.2020 | 20:29

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A Spor yorumcusu Emre Bol, Ana Haber programında Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi. Bol, sarı-lacivertli takımın sol stoper mevkisi için Malang Sarr'a talip olduğunu söyledi.

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