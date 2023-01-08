Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI İZLE | Video

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Fenerbahçe Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. İki ezeli rakibin karşılaşması futbolseverleri haftalardır heyecanlandırıyor. Derbi mücadelesi 8 Ocak 2023 Pazar günü oynanacak. Futbolseverlerin sonucunu heyecanla bekledikleri müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma yayıncı kuruluş Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.