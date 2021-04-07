Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fenerbahçe doğru yönetilmiyor
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı 28 şampiyonluk başvurusu ile ilgili konuştu. Cengiz, "Ali Bey'İ ben mi ikna edeceğim? Benim konuşmamla ikna olacaksa konuşurum. Biz düşman değiliz. Bir tane tarihçi çıkardılar mı? Kendi yazdıkları metne deklare ettiler mi? Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez. Fenerbahçe taraftarından özür dilerim. Hepsi benim için değerli ama takımları doğru yönetilmiyor" dedi.