Galatasaray, Danimarka'ya uçtu. Marcao kafilede yer almadı! | Video

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maç için Danimarka’ya gitti. Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem'e saldıran Marcao, kafilede yer almadı.

Galatasaray, Randers karşılaşması için Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Danimarka'nın Aarhus kentine gitti. Sarı-kırmızılılar son antrenmanını bugün müsabakanın gerçekleşeceği Randers Stadyumu'nda TSİ 19.00'da yapacak.

Galatasaray'ın Randers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban."