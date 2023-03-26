Galatasaray - Karabağ CANLI YAYIN İZLE | Hazırlık maçı HABER GLOBAL CANLI İZLE Link 26.03.2023 | 08:30 Galatasaray, milli ara sebebiyle lige verilen arada Azerbaycan Ligi ekiplerinden Karabağ ile depremzedeler yararına hazırlık maçına çıkıyor. Bu özel maçın tüm geliri depremzedeler adına bağışlanacak. Kapalı gişe oynanacak karşılaşma için satışa çıkan 60 bin biletin tamamı tükendi. Muslera ve Mertens İstanbul'da bırakılırken, dün ilk kez idmana çıkan Abdülkerim Bardakcı, Bakü'ye götürüldü. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak ve Haber Global'den canlı yayınlanacak. Galatasaray - Karabağ maçını saat 19.00'da canlı olarak https://haberglobal.com.tr/canli-yayin adresinden izleyebilirsiniz. VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray, milli arada Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK ile oynayacağı hazırlık maçı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Türk Hava Yollarına ait özel bir uçuşla Haydar Aliyev Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılılar, sıkı güvenlik önlemleriyle karşılandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcular havalimanı çıkışında taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı. Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yarın yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak. Galatasaray'ın Azerbaycan'da pazar günü maça çıkacak olması ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı. 62 bin kişilik Bakü Olimpiyat Stadı için satışa çıkarılan ve geliri depremden etkilenenler için bağışlanacak olan biletlerin tamamına yakınının maça günler kala tükendi.