Video Spor Galatasaray - Karabağ CANLI YAYIN İZLE | Hazırlık maçı HABER GLOBAL CANLI İZLE Link
Galatasaray - Karabağ CANLI YAYIN İZLE | Hazırlık maçı HABER GLOBAL CANLI İZLE Link

Galatasaray - Karabağ CANLI YAYIN İZLE | Hazırlık maçı HABER GLOBAL CANLI İZLE Link

26.03.2023 | 08:30

Galatasaray, milli ara sebebiyle lige verilen arada Azerbaycan Ligi ekiplerinden Karabağ ile depremzedeler yararına hazırlık maçına çıkıyor. Bu özel maçın tüm geliri depremzedeler adına bağışlanacak. Kapalı gişe oynanacak karşılaşma için satışa çıkan 60 bin biletin tamamı tükendi. Muslera ve Mertens İstanbul'da bırakılırken, dün ilk kez idmana çıkan Abdülkerim Bardakcı, Bakü'ye götürüldü. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak ve Haber Global'den canlı yayınlanacak. Galatasaray - Karabağ maçını saat 19.00'da canlı olarak https://haberglobal.com.tr/canli-yayin adresinden izleyebilirsiniz.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Galatasaray, milli arada Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK ile oynayacağı hazırlık maçı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Türk Hava Yollarına ait özel bir uçuşla Haydar Aliyev Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılılar, sıkı güvenlik önlemleriyle karşılandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcular havalimanı çıkışında taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı. Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yarın yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak. Galatasaray'ın Azerbaycan'da pazar günü maça çıkacak olması ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı. 62 bin kişilik Bakü Olimpiyat Stadı için satışa çıkarılan ve geliri depremden etkilenenler için bağışlanacak olan biletlerin tamamına yakınının maça günler kala tükendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Galatasaray - Karabağ CANLI YAYIN İZLE | Hazırlık maçı HABER GLOBAL CANLI İZLE Link 02:09
Galatasaray - Karabağ CANLI YAYIN İZLE | Hazırlık maçı HABER GLOBAL CANLI İZLE Link 26.03.2023 | 08:30
Ermenistan 1-2 Türkiye MAÇ SONU | Stefan Kuntz: Hak ettiğimiz bir galibiyet | Video 07:32
Ermenistan 1-2 Türkiye MAÇ SONU | Stefan Kuntz: "Hak ettiğimiz bir galibiyet" | Video 26.03.2023 | 08:31
Fenerbahçe Zenit maçı CANLI İZLE | SSPORT PLUS CANLI YAYIN LİNK 01:56
Fenerbahçe Zenit maçı CANLI İZLE | SSPORT PLUS CANLI YAYIN LİNK 23.03.2023 | 16:35
UEFA Şampiyonlar Ligi Finalleri sergisi İstanbul Havalimanı’nda | Video 03:20
UEFA Şampiyonlar Ligi Finalleri sergisi İstanbul Havalimanı'nda | Video 21.03.2023 | 13:24
Üsküdar’da U15 maçında yumruklar havada uçuştu | Video 00:56
Üsküdar’da U15 maçında yumruklar havada uçuştu | Video 21.03.2023 | 10:43
Valencia, Alex de Souza’nın rekorunu kırdı | Video 02:24
Valencia, Alex de Souza'nın rekorunu kırdı | Video 20.03.2023 | 14:31
Alanyaspor 1-3 Fenerbahçe MAÇ SONU | Ersun Yanal: Futbola ihanet ediyoruz | Video 04:32
Alanyaspor 1-3 Fenerbahçe MAÇ SONU | Ersun Yanal: "Futbola ihanet ediyoruz" | Video 20.03.2023 | 08:36
Amatör Lig maçında saha karıştı | Video 01:30
Amatör Lig maçında saha karıştı | Video 20.03.2023 | 08:36
Barcelona - Real Madrid CANLI İZLE Link | El Clasico naklen izle | Video 01:25
Barcelona - Real Madrid CANLI İZLE Link | El Clasico naklen izle | Video 19.03.2023 | 12:22
Galatasaray’dan MHK Başkanı Lale Orta hakkında flaş açıklama | Video 03:41
Galatasaray'dan MHK Başkanı Lale Orta hakkında flaş açıklama | Video 19.03.2023 | 12:34
Vincent Aboubakar: Gollerimin devamı gelecek | Video 04:09
Vincent Aboubakar: "Gollerimin devamı gelecek" | Video 19.03.2023 | 09:18
Şenol Güneş: Fenerbahçe maçını iyi geçersek çok daha başka şeyler konuşuruz | Video 15:58
Şenol Güneş: "Fenerbahçe maçını iyi geçersek çok daha başka şeyler konuşuruz" | Video 19.03.2023 | 08:53
Başarılı basketbolcu Hatay’dan bahsederken gözyaşlarını tutamadı: Hatay bizim için çok farklıydı | Video 05:56
Başarılı basketbolcu Hatay'dan bahsederken gözyaşlarını tutamadı: "Hatay bizim için çok farklıydı" | Video 17.03.2023 | 10:57
Sivasspor -Fiorentina maçında inanılmaz olay! Sahaya girip genç futbolcunun burnunu kırdı! O anlar kamerada | Video 00:43
Sivasspor -Fiorentina maçında inanılmaz olay! Sahaya girip genç futbolcunun burnunu kırdı! O anlar kamerada | Video 17.03.2023 | 10:27
Fenerbahçe 1-0 Sevilla MAÇ SONU | Jorge Jesus Ali Koç çalıştığım en iyi başkan | Video 10:46
Fenerbahçe 1-0 Sevilla MAÇ SONU | Jorge Jesus "Ali Koç çalıştığım en iyi başkan" | Video 17.03.2023 | 08:43
Fenerbahçe - Sevilla MAÇI CANLI İZLE EXXEN LİNK 04:17
Fenerbahçe - Sevilla MAÇI CANLI İZLE EXXEN LİNK 16.03.2023 | 16:51
Chelsea’li Reece James’ten depremzedeler için destek çağrısı | Video 00:17
Chelsea'li Reece James’ten depremzedeler için destek çağrısı | Video 16.03.2023 | 16:47
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’den Trabzonspor sözleri! Öyle bir teklif... 09:22
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Trabzonspor sözleri! "Öyle bir teklif..." 16.03.2023 | 13:35
Başakşehir’e karşı 3 dakikada hat-trick yapan Gift Emmanuel Orban: Benim görevim gol atmak | Video 01:59
Başakşehir'e karşı 3 dakikada hat-trick yapan Gift Emmanuel Orban: "Benim görevim gol atmak" | Video 16.03.2023 | 08:42
Galatasaray 1-0 Kasımpaşa MAÇ SONU | Okan Buruk’tan Icardi açıklaması Devam etmesini çok isteriz | Video 13:42
Galatasaray 1-0 Kasımpaşa MAÇ SONU | Okan Buruk'tan Icardi açıklaması "Devam etmesini çok isteriz" | Video 12.03.2023 | 08:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA