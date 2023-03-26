Galatasaray - Karabağ CANLI YAYIN İZLE | Hazırlık maçı HABER GLOBAL CANLI İZLE Link
Galatasaray, milli ara sebebiyle lige verilen arada Azerbaycan Ligi ekiplerinden Karabağ ile depremzedeler yararına hazırlık maçına çıkıyor. Bu özel maçın tüm geliri depremzedeler adına bağışlanacak. Kapalı gişe oynanacak karşılaşma için satışa çıkan 60 bin biletin tamamı tükendi. Muslera ve Mertens İstanbul'da bırakılırken, dün ilk kez idmana çıkan Abdülkerim Bardakcı, Bakü'ye götürüldü. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak ve Haber Global'den canlı yayınlanacak. Galatasaray - Karabağ maçını saat 19.00'da canlı olarak https://haberglobal.com.tr/canli-yayin adresinden izleyebilirsiniz.
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