Galatasaray - Konyaspor maçı CANLI YAYIN İZLE! Süper lig Galatasaray - Konyaspor maçı izle | Video

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan başladı. Haftanın açılış gününde, şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında lider Konyaspor'u ağırlıyor. Kazananın günü lider kapatacağı karşılaşmada iki takımın hedefi de 3 puan. Galatasaray Konyaspor maçı öncesi 11'ler de belli oldu. Galatasaray - Konyaspor maçını 'https://www.beinsports.com.tr/' linkinden izleyebilirsiniz...