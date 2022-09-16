Galatasaray - Konyaspor maçı CANLI YAYIN İZLE! Süper lig Galatasaray - Konyaspor maçı izle | Video
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Emre Belözoğlu Fiorentina galibiyeti sonrası konuştu | Video 16.09.2022 | 01:11
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Jorge Jesus'tan tepki çeken sözler "Grubun favorisi biz değiliz" | Video 15.09.2022 | 17:52
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Cluj - Sivasspor UEFA Konferans Ligi maçı TV 8,5 CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:40
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Trabzonspor - Kızılyıldız UEFA Avrupa Ligi maçı EXXEN CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:33
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Rennes - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı EXXEN CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:33
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Lucas Torreira: "Kendimi Galatasaray’a adamış durumdayım" | Video 15.09.2022 | 14:27
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Murat Sancak: "Balotelli erken gitseydi, Suarez geliyordu" | Video 15.09.2022 | 14:22
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Başkan Erdoğan'dan Yasemin Adar Yiğit'e tebrik | Video 14.09.2022 | 22:11
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Maccabi Haifa - PSG Şampiyonlar Ligi Maçı TV 8,5 CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Juventus - Benfica Şampiyonlar Ligi Maçı TV 8,5 CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
01:01
Manchester City - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
01:01
Kopenhag - Sevilla Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Real Madrid - Leipzig Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Shakhtar Donetsk - Celtic Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Chelsea - Salzburg Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
Süper Lig'in 7. haftasında heyecan başladı. Haftanın açılış gününde, şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında lider Konyaspor'u ağırlıyor. Kazananın günü lider kapatacağı karşılaşmada iki takımın hedefi de 3 puan. Galatasaray Konyaspor maçı öncesi 11'ler de belli oldu. Galatasaray - Konyaspor maçını 'https://www.beinsports.com.tr/' linkinden izleyebilirsiniz...