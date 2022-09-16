Video Spor Galatasaray - Konyaspor maçı CANLI YAYIN İZLE! Süper lig Galatasaray - Konyaspor maçı izle | Video
Galatasaray - Konyaspor maçı CANLI YAYIN İZLE! Süper lig Galatasaray - Konyaspor maçı izle | Video

Galatasaray - Konyaspor maçı CANLI YAYIN İZLE! Süper lig Galatasaray - Konyaspor maçı izle | Video

16.09.2022 | 21:02

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Süper Lig'in 7. haftasında heyecan başladı. Haftanın açılış gününde, şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında lider Konyaspor'u ağırlıyor. Kazananın günü lider kapatacağı karşılaşmada iki takımın hedefi de 3 puan. Galatasaray Konyaspor maçı öncesi 11'ler de belli oldu. Galatasaray - Konyaspor maçını 'https://www.beinsports.com.tr/' linkinden izleyebilirsiniz...

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