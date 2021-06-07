Galatasaray onlara emanet! Takımı yönetecek isimler belli oldu

Galatasaray'da tüm gözler seçime çevrilmişken teknik direktörlük konusunda ise belirsizlik devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu süreçte antrenmanları kimin yöneteceği merak konusu olmuşken A Spor muhabiri Emre Kaplan, bu süreçte yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan ve Necati Ateş'in takımın başında olacağını söyledi. İşte Kaplan'ın o açıklamaları...