Galatasaray son 6 haftada çöktü
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OTOMATİK OYNAT
01:29
Galatasaray son 6 haftada çöktü 07.07.2020 | 15:50
01:28
Fenerbahçe'nin gözü üst sıralarda 07.07.2020 | 15:24
02:54
Fenerbahçe'nin transfer gündemi 07.07.2020 | 15:22
00:54
Moussa Wague'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık 07.07.2020 | 15:20
09:49
Levent Tüzemen'den Feghouli'ye cevap 07.07.2020 | 00:29
01:36
Berna Gözbaşı: Türkiye mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor 06.07.2020 | 23:38
00:59
Canlı yayında flaş sözler! "Fatih Terim ne yapsın?" 06.07.2020 | 19:53
00:08
Arda Turan sıkı çalışıyor! 06.07.2020 | 19:44
00:16
Ricardo Quaresma'dan inanılmaz gol! | İZLEYİN 06.07.2020 | 19:42
06:16
Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin alternatifi Umut Meraş 06.07.2020 | 18:48
05:40
01:46
Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi 06.07.2020 | 16:06
01:30
Fenerbahçe kırmızıya alıştı 06.07.2020 | 16:06
02:37
Fenerbahçe'ye orta sahasından büyük katkı 06.07.2020 | 16:06
03:24
Bursaspor'da hedef Süper Lig 06.07.2020 | 16:05
01:20
Beşiktaş seriyi sürdürmek istiyor 06.07.2020 | 16:05
02:04
Levent Kartop: Takımı Süper Lig'de tutmak istiyoruz 06.07.2020 | 16:04
10:20
00:25
Ahmet Çakar'dan Fatih Terim için flaş sözler: Zirvede bıraksın 06.07.2020 | 00:51
00:44
Erman Toroğlu'dan Fatih Terim'e sert eleştiri! 06.07.2020 | 00:13
Süper Lig'de 6 haftadır kazanamayan Galatasaray, son olarak da Trabzonspor'a yenildi. Sarı-kırmızılılar 6 haftalık kötü performansla şampiyonluk yarışından uzak kaldı.