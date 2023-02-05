Galatasaray - Trabzonspor maçı CANLI İZLE link | Video
Süper Lig’in 23. Haftasında Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam saat 19:00'da İstanbul'de NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda oldukça önemli olan bu karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ‘Galatasaray Trabzonspor canlı izle ekranı’ araştırması yapıyor. Dev derbi bu akşam beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izle linki https://www.beinconnect.com.tr/ana-sayfa
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