Galatasaray - Zalgiris MAÇI CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi Rövanş Maçı SPOR SMART Link
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Zalgiris ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda 2-2 biten maçın ardından Rams Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Galatasaray tur atlayarak Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak istiyor. Galatasaray - Zalgiris maçında Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod düdük çalacak. Saat 21:30'da başlayacak olan Galatasaray - Zalgiris maçı Spor Smart ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Spor Smart kanalını www.dsmartgo.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.
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