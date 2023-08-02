Galatasaray - Zalgiris MAÇI CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi Rövanş Maçı SPOR SMART Link

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Zalgiris ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda 2-2 biten maçın ardından Rams Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Galatasaray tur atlayarak Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak istiyor. Galatasaray - Zalgiris maçında Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod düdük çalacak. Saat 21:30'da başlayacak olan Galatasaray - Zalgiris maçı Spor Smart ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Spor Smart kanalını www.dsmartgo.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.