Video Spor Galatasaray'ın flaş transferi Mauro Icardi, İstanbul'a geldi | Video
Galatasaray'ın flaş transferi Mauro Icardi, İstanbul'a geldi | Video

Galatasaray'ın flaş transferi Mauro Icardi, İstanbul'a geldi | Video

08.09.2022 | 08:51

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Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, İstanbul'a geldi.

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Transferin son günlerinde Galatasaray hücum hattına takviye gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Fransız ekibi Paris Saint Germain'de forma yıldız futbolcu Mauro Icardi'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Icardi, eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Arjantinli futbolcuyu çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. 29 yaşındaki futbolcu, taraftarların istediğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla daha sonra kendilerini bekleyen araçla alandan ayrıldı ve kalacakları otele hareket etti. Icardi, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Arjantinli futbolcu kariyerinde Paris Saint Germain dışında Sampdoria ve Inter'de forma giydi.

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