Galatasaraylı Marcao'dan Kerem Aktürkoğlu’na kafa ve yumruklu saldırı! Galatasaraylı Marcao ile Kerem'in skandal kavga görüntüleri...

Giresunspor 0 - 2 Galatasaray maçında Marcao ve Kerem'in skandal kavgası! Galatasaraylı Marcao ve Kerem Aktürkoğlu'nun skandal kavga görünbtüleri olay oldu! Giresunspor maçında Galatasaraylı Marcao takım arkadaşı Kerem'e önce kafa attı sonra yumrukladı. İşte Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun takım arkadaşı Kerem'e kafa atıp yumrukladığı o skandal görüntüler...