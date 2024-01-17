Gökhan Zan depremzedelere hakaret eden Murat Tanış'a isyan etti: "Allah seni kahretsin" | Video
İYİ Parti'den istifa eden eski milli futbolcu Gökhan Zan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Hatayspor-Sakaryaspor maçında Hatayspor taraftarı depremzedelere hakaret eden Mersinspor tribün lideri Murat Tanış'a çok sert tepki gösterdi. Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray formaları da giyen Zan, "Utanmadan "Allah sizi depremzede yapıyor, O........" diyorsun. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah'ın gazabı üzerinde olsun, Allah kahretsin seni. Senin adına ben utandım, ben kahroldum, Hataylılar kahroldu" ifadelerini kullandı.
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