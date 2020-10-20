GOL | Bld. Kütahyaspor 1-1 Darıca Gençlerbirliği
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01:35
GOL | İçel İY 6-0 Payasspor 20.10.2020 | 18:59
01:11
GOL | İçel İY 5-0 Payasspor 20.10.2020 | 18:41
01:51
GOL | İçel İY 4-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:53
00:46
GOL | İçel İY 3-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:52
00:48
GOL | İçel İY 2-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:52
01:02
GOL | İçel İY 1-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:51
01:12
GOL | Bld. Kütahyaspor 1-1 Darıca Gençlerbirliği 20.10.2020 | 15:56
00:51
GOL | Bld. Kütahyaspor 0-1 Darıca Gençlerbirliği 20.10.2020 | 15:08
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Turunda Bld. Kütahyaspor, 55. dakikada Enes Nalbantoğlu'nun attığı golle Darıca Gençlerbirliği karşısında skoru 1-1'e getirdi.