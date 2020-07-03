G.Saray'ın eski yıldızı Bruma Fenerbahçe'nin gündeminde

Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri aktaran Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A spor yorumcusu Zeki Uzundurukan Spor Gündemi programında önemli açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, sarı-lacivertli ekibin Galatasaray ile kontratı sona eren Onyekuru'nun yanı sıra bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Bruma'yı da gündemine aldığını ifade etti.