Video Spor G.Saray'ın yıldızına flaş sözler: Çok ciddi kilo fazlası var
G.Saray'ın yıldızına flaş sözler: Çok ciddi kilo fazlası var

G.Saray'ın yıldızına flaş sözler: Çok ciddi kilo fazlası var

16.11.2021 | 10:20

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Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray'da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen isimlerin başında Feghouli geliyor. Cezayirli futbolcu ile sözleşme uzatılıp uzatılmayacağını A Spor yorumcusu Mehmet Özcan açıkladı. Özcan, "Feghouli kalmak istiyor. Galatasaray'ın mali ölçüleri çok önemli. Feghouli yüzde %60 lık indirime giderse takımda kalır. Fizik olarak takımın çok gerisinde ciddi derece kilo fazlası var." dedi. (GS spor haberleri)

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