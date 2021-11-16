G.Saray'ın yıldızına flaş sözler: Çok ciddi kilo fazlası var

Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray'da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen isimlerin başında Feghouli geliyor. Cezayirli futbolcu ile sözleşme uzatılıp uzatılmayacağını A Spor yorumcusu Mehmet Özcan açıkladı. Özcan, "Feghouli kalmak istiyor. Galatasaray'ın mali ölçüleri çok önemli. Feghouli yüzde %60 lık indirime giderse takımda kalır. Fizik olarak takımın çok gerisinde ciddi derece kilo fazlası var." dedi. (GS spor haberleri)