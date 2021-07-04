Video Spor Halı sahalarda HES kodu kontrolüyle maçlar başladı

Halı sahalarda HES kodu kontrolüyle maçlar başladı

Halı sahalarda HES kodu kontrolüyle maçlar başladı
04.07.2021 | 14:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Halı sahalarda HES kodu kontrolüyle maçlar başladı 02:35
Halı sahalarda HES kodu kontrolüyle maçlar başladı 04.07.2021 | 14:28
Son dakika! Balotelli, çarşamba günü Adana'ya geliyor! Başkan Murat Sancak açıkladı 09:09
Son dakika! Balotelli, çarşamba günü Adana'ya geliyor! Başkan Murat Sancak açıkladı 04.07.2021 | 13:43
Survivor şampiyonu İsmail Balaban ayağının tozuyla er meydanına indi 02:31
Survivor şampiyonu İsmail Balaban ayağının tozuyla er meydanına indi 04.07.2021 | 13:20
Emre Akbaba'dan imza sonrası ilk açıklama! Şampiyonluklarla süslemek istiyorum | Video 00:39
Emre Akbaba'dan imza sonrası ilk açıklama! "Şampiyonluklarla süslemek istiyorum" | Video 04.07.2021 | 10:27
Selahattin Baki açıkladı! Pereira'yı ilk Caner karşılayacak 00:45
Selahattin Baki açıkladı! "Pereira'yı ilk Caner karşılayacak" 03.07.2021 | 19:28
Çekya Danimarka maçı CANLI YAYIN İzle! EURO 2020 Çek Cumhuriyeti Danimarka maçı TRT 1 CANLI YAYIN HD izle! 00:38
Çekya Danimarka maçı CANLI YAYIN İzle! EURO 2020 Çek Cumhuriyeti Danimarka maçı TRT 1 CANLI YAYIN HD izle! 03.07.2021 | 17:57
Haldun Domaç'tan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira yorumu! 05:05
Haldun Domaç'tan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira yorumu! 02.07.2021 | 20:13
Abdullah Avcı'dan kritik açıklamalar! 'Uğurcan Çakır milli takımın en iyisiydi...' 38:06
Abdullah Avcı'dan kritik açıklamalar! 'Uğurcan Çakır milli takımın en iyisiydi...' 02.07.2021 | 16:35
İzmir Alsancak Stadı’nda sona gelindi | Video 05:15
İzmir Alsancak Stadı’nda sona gelindi | Video 02.07.2021 | 11:55
Tarla suladı, ineklere baktı, hentbol antrenmanına koştu | Video 05:56
Tarla suladı, ineklere baktı, hentbol antrenmanına koştu | Video 02.07.2021 | 11:16
Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer açıklanıyor! KAP açıklamaları yolda... 02:01
Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer açıklanıyor! KAP açıklamaları yolda... 02.07.2021 | 10:57
Taner Karaman, Igor Angelovski'nin mesajını açıkladı! Gelirsem şampiyon yaparım... 05:37
Taner Karaman, Igor Angelovski'nin mesajını açıkladı! "Gelirsem şampiyon yaparım..." 01.07.2021 | 23:28
Levent Tüzemen'den Slaven Bilic yorumu: Fenerbahçe için doğru bir isim değil 00:54
Levent Tüzemen'den Slaven Bilic yorumu: "Fenerbahçe için doğru bir isim değil" 01.07.2021 | 22:53
Diego Costa transferinde Beşiktaş'a kötü haber! 03:37
Diego Costa transferinde Beşiktaş'a kötü haber! 01.07.2021 | 22:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya yeni teklif! 03:08
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya yeni teklif! 30.06.2021 | 18:37
Türk milli sporcular İtalya’da tarih yazdı | Video 00:51
Türk milli sporcular İtalya’da tarih yazdı | Video 30.06.2021 | 14:36
Trabzonspor Başlanı Ağaoğlu'ndan Eskişehirspor açıklaması! 'Kendilerinin sorunu...' 42:01
Trabzonspor Başlanı Ağaoğlu'ndan Eskişehirspor açıklaması! 'Kendilerinin sorunu...' 30.06.2021 | 13:41
Fenerbahçe Steven Caulker'ı resmen açıkladı! 02:28
Fenerbahçe Steven Caulker'ı resmen açıkladı! 29.06.2021 | 23:43
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın ismi Bayrampaşa'da spor tesislerine verildi 08:02
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın ismi Bayrampaşa'da spor tesislerine verildi 29.06.2021 | 19:38
Düzce'de futbolcuların sahada başlayan cam çerçeve indiren kavgası kamerada 01:28
Düzce'de futbolcuların sahada başlayan cam çerçeve indiren kavgası kamerada 29.06.2021 | 14:06

Koronavirüs sebebiyle kapatılan halı sahalar 1 Temmuz’da başlayan normalleşme kapsamında açıldı. Erciş'te halı saha işlemecileri tarafından futbol oynamaya gelenler sahaya girmeden HES kodu ile kontrol ediliyor,  riskli olanlar sahaya alınmıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte faaliyetleri durdurulan Türkiye genelindeki yaklaşık 13 bin halı saha işletmesi, 1 Temmuzda başlayan normalleşme kapsamında kapılarını yeniden açtı. İlçe merkezinde halı saha işleten Kemal İzgi (56), 20 yıldır halı saha işletiyorum. Koronavisrüsü nedeniyle uzun süre iş yerlerimiz kapalı kapalı kaldı. 1 Temmuz'da başlayan normalleşme ile biz de normal hayatımıza dikkatli bir şekilde başladık. Halı sahamıza gelen müşterilerimizi HES kodu üzerinden araştırarak, aşı yapıp yapmadıklarına bakıyoruz. Müşterilerimizin risk taşımadıklarına emin olduktan sonra sahaya çıkartıyoruz" dedi

Futbol oynamak için halı sahaya gelen Selim Göldaş, yapılan HES kodu uygulamasından memnun olduklarını söyledi. Göltaş, "Bugün maçımız vardı arkadaşlarımızla gelip maça çıkmak istedik. Burada HES kodu uygulaması başlatmışlar. Maça çıkmadan HES kodlarımıza bakıldı. Çok güzel bir uygulama, buradaki işletmeci ve yetkililere bu konuya duyarlılık gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. Biz arkadaşlarımızla birlikte aşılarımızı yaptık. Herkesin aşılarını yapmasını tavsiye ediyorum. İnsan sağlığı açısından çok önemli bir konu." dedi

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA