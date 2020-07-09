Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim yorumu!

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Kale Arkası programında Galatasaray gündemine dair açıklamalarda bulundu. Fatih Terim ile ilgili de konuşan Uluç, "Yabancı Kuralı konusunda bu ülkede fikri sorulmayacak bir adam varsa o da Fatih Terim'dir." ifadelerini kullanırken, "Fatih Terim bütün Türkleri ya Galatasaray'dan gönderdi ya da kenarda oturttu." dedi.