Video Spor Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim yorumu!

Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim yorumu!

Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim yorumu!
09.07.2020 | 21:12

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A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Kale Arkası programında Galatasaray gündemine dair açıklamalarda bulundu. Fatih Terim ile ilgili de konuşan Uluç, "Yabancı Kuralı konusunda bu ülkede fikri sorulmayacak bir adam varsa o da Fatih Terim'dir." ifadelerini kullanırken, "Fatih Terim bütün Türkleri ya Galatasaray'dan gönderdi ya da kenarda oturttu." dedi.

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