Hollanda Ukrayna maçı CANLI İZLE! EURO 2020 Avusturya Hollanda Ukrayna maçı TRT 1 ile canlı yayın izle

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EURO 2020 Hollanda-Ukrayna

UEFA EURO 2020 C Grubu'nda; Depay, Wijnaldum ve De Jong'lu yıldızlar topluluğu Hollanda, Yarmalenko ve Malinovski'nin sırtladığı Ukrayna ile karşılaşıyor. Hollanda-Ukrayna mücadelesi pazar günü saat 22.00'de canlı yayınla TRT 1'de.