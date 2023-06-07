Icardi'ye dev teklif! Icardi Galatasaray'da kalacak mı? | Video

Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonluk kupasının alınmasıyla birlikte yeni sezon çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, transferde büyük oynamak istiyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne göre bir kadro kurmak isteyen Cimbom, Mauro Icardi'nin bonservisini almak isterken İtalyan devi Roma'dan ve Körfez ülkelerinden de teklif geldiği öğrenildi.