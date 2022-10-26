Inter - Viktoria Plzen ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması heyecanı devam ediyor. Bu akşam saat 19:45'te başlayacak olan Inter - Viktoria Plzen maçını EXXEN üyeleri EXXEN uygulaması kullanarak kesintisiz olarak izleyebilirler. Exxen Tv'ye https://www.exxen.com/tr adresinden üye olabilirsiniz.