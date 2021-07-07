İspanya 2- 4 İtalya MAÇ ÖZETİ izle! EURO 2020 İspanya 2- 4 İtalya tüm goller tartışmalı pozisyonlar maç özeti
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EURO 2020'de ilk finalist İtalya! İspanya 2- 4 İtalya MAÇ ÖZETİ tüm goller geniş MAÇ ÖZETİ izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın...
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarı finalinde normal süresi 1-1 biten maçta İspanya'yı penaltı atışlarında 4-2 yenen İtalya finale yükseldi.