İstanbul Valiliği'ndeki kritik futbol toplantısı sona erdi | Video

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile 4 büyük kulübün başkanları; Mustafa Cengiz, Ali Koç, Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu'nun İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine valilikte yaptıkları görüşme sona erdi.