Video Spor İstanbul Valiliği'ndeki kritik futbol toplantısı sona erdi | Video

İstanbul Valiliği'ndeki kritik futbol toplantısı sona erdi | Video

İstanbul Valiliği'ndeki kritik futbol toplantısı sona erdi | Video
21.02.2020 | 20:12

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile 4 büyük kulübün başkanları; Mustafa Cengiz, Ali Koç, Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu'nun İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine valilikte yaptıkları görüşme sona erdi.

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