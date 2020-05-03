Video Spor Junior Morais: Sumudica, Romanya'daki en büyük hocalardan biri

Junior Morais: Sumudica, Romanya'daki en büyük hocalardan biri

Junior Morais: Sumudica, Romanya'daki en büyük hocalardan biri
03.05.2020 | 22:04
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Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın Brezilyalı oyuncusu Junior Morais A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.Kendisini çok iyi hissettiğini ve liglerin başlamasını beklediğini söyleyen Morais, teknik direktör Marius Sumudica hakkında da şu ifadeleri kullandı: "Sumudica, Romanya'daki en büyük hocalardan biri."

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