Junior Morais: Sumudica, Romanya'daki en büyük hocalardan biri
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Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın Brezilyalı oyuncusu Junior Morais A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.Kendisini çok iyi hissettiğini ve liglerin başlamasını beklediğini söyleyen Morais, teknik direktör Marius Sumudica hakkında da şu ifadeleri kullandı: "Sumudica, Romanya'daki en büyük hocalardan biri."