Junior Morais: Sumudica, Romanya'daki en büyük hocalardan biri

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın Brezilyalı oyuncusu Junior Morais A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.Kendisini çok iyi hissettiğini ve liglerin başlamasını beklediğini söyleyen Morais, teknik direktör Marius Sumudica hakkında da şu ifadeleri kullandı: "Sumudica, Romanya'daki en büyük hocalardan biri."