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02:26
KASIMPAŞA - GALATASARAY | CANLI | İLK 11'LER BELLİ OLDU 11.09.2022 | 19:04
01:10
Galatasaray flaş transferleri bu video ile duyurdu | Video 09.09.2022 | 10:05
09:45
Jorge Jesus: “Lucescu istatistiklere baksın” | Video 09.09.2022 | 08:53
01:43
Michy Batshuayi: "Atmış olduğum gol bana öz güven aşıladı" | Video 09.09.2022 | 08:47
01:38
Mircea Lucescu'dan ilginç sözler "Fenerbahçe çok fazla faul yaptı" | Video 09.09.2022 | 08:41
00:24
Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54
00:29
Ferencvaros Trabzonspor CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54
01:03
Galatasaray’ın yeni transferi Juan Mata, İstanbul’a geldi 08.09.2022 | 11:31
03:47
Galatasaray'ın flaş transferi Mauro Icardi, İstanbul'a geldi | Video 08.09.2022 | 08:51
01:04
Tottenham Marsilya Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:16
01:04
Inter Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:16
01:04
Barcelona Plzen Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:16
01:04
Club Brugge Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:16
01:04
Atletico Madrid Porto Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
01:04
Napoli Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN Tv 8,5 CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
00:45
Eintracht Frankfurt Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
00:45
Ajax Rangers Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN Tv 8,5 CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
01:03
Celtic - Real Madrid Şampiyonlar Ligi Maçı Tv 8,5 CANLI İZLE 06.09.2022 | 16:52
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PSG Juventus Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 06.09.2022 | 16:52
01:03
Sevilla Manchester City Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 06.09.2022 | 16:45
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı ile sakatlığı süren Fredrik Midtsjö, forma giyemeyecek. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.