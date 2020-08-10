Lazio'dan Vedat Muriqi'ye 20 milyon euro

Fenerbahçe'nin yıldızı Muriqi için transfer savaşı yaşanıyor. Daha önce 15 milyon euro'luk teklif yapan Lazio, İngiliz ekibi West Bromwich'in devreye girmesi sonrası fiyat yükseltti. A Spor'un haberine göre, İtalyan ekibinin son teklifi 20 milyon euro. A Spor Muhabiri Ahmet Selim Kul, Transfer Hattı programına bağlanarak detayları aktardı. İşte tüm gelişmeler...