Mehmet Altıparmak'ın hedefi Süper Lig

TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'u çalıştıran teknik direktör Mehmet Altıparmak, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle evde vakit geçirdiğini söyleyen Altıparmak, ligdeki hedefinin ise şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak olduğunu açıkladı.