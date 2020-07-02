Mehmet Özcan: Galatasaray Falcao'yu elden çıkarmak istiyor
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Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, Futbol Meydanı programında sarı-kırmızılı takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özcan, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu sezon sonunda elden çıkarmak istediğini söyledi.