Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri! 'Hayatımda gördüğüm...'

Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. EURO 2020'de alınan başarısız sonuçların ardından Hollanda karşısında da 5-1'lik ağır bir yenilgi alınması Şenol Güneş'in tartışılmasına neden olmuştu. TFF ile Şenol Güneş arasındaki görüşmelerden ayrılık kararı çıktı. Stefan Kuntz, milli takımın yeni teknik direktörü oldu. Alman futbol adamı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kuntz, gelecek adına potansiyeli kullanacaklarını ifade etti.