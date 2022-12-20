Muhammed Gümüşkaya'dan Sabah TV'ye Jorge Jesus açıklaması

Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen Muhammed Gümüşkaya, Antalya kampında SABAH TV'ye konuştu. Sabah.com.tr editörü Ömer Özcan ve Sabah gazetesi muhabiri Mehmet Özcan'ın sorularını yanıtlayan genç oyuncusu, Belçika ile Türk futbolundaki farktan bahsederken, Jorge Jesus'la ilgili de konuştu.