Murat Didin: Euroleague finalinde favori Anadolu Efes
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Temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam Euroleague finalinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde deneyimli başantrenör Murat Didin, A Spor canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Zorlu bir maç olacağını dile getiren Didin, her şeye rağmen finalin favorisinin Anadolu Efes olduğunu ifade etti.