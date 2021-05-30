Video Spor Murat Didin: Euroleague finalinde favori Anadolu Efes

Murat Didin: Euroleague finalinde favori Anadolu Efes

Murat Didin: Euroleague finalinde favori Anadolu Efes
30.05.2021 | 14:43

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Temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam Euroleague finalinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde deneyimli başantrenör Murat Didin, A Spor canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Zorlu bir maç olacağını dile getiren Didin, her şeye rağmen finalin favorisinin Anadolu Efes olduğunu ifade etti.

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