Murat Didin: Euroleague finalinde favori Anadolu Efes

Temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam Euroleague finalinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde deneyimli başantrenör Murat Didin, A Spor canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Zorlu bir maç olacağını dile getiren Didin, her şeye rağmen finalin favorisinin Anadolu Efes olduğunu ifade etti.