Video Spor Mustafa Cengiz'den Mensah ve Mehmet Ekici sözleri

Mustafa Cengiz'den Mensah ve Mehmet Ekici sözleri

Mustafa Cengiz'den Mensah ve Mehmet Ekici sözleri
17.08.2020 | 15:35

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulunurken, Mensah ve Mehmet Ekici transferlerine de değindi. Cengiz, Feghouli'nin nisan ayından beri maaş alamadığı iddialarını da yalanladı.

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