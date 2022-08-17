Mustafa Muhammed’e kaza şoku! Arkadaşı 2 milyonluk cipiyle adama çarptı | Video

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Galatasaray’ın Nantes’e kiraladığı ünlü futbolcu Mustafa Muhammed’in 2 milyon lira değerinde lüks cipiyle seyreden arkadaşı, Şişli’de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama süratli bir şekilde çarptı. Feci kazada havalanarak metrelerce sürüklenen adamın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
ÜNLÜ FUTBOLCUNUN LÜKS CİPİYLE YAŞLI ADAMA ÇARPTI
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hayrettin Korkmaz'ı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Çağlayan'daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen adamın, yoğun bakım servisinde uyutulduğu ve bu sabah ameliyata alınacağı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücü Elboushi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kazaya karışan aracın ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldüğü öğrenildi.