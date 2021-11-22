Video Spor Necati Ateş: Biz Galatasaray'ız, ayağa kalkarız
Necati Ateş: Biz Galatasaray'ız, ayağa kalkarız

Necati Ateş: Biz Galatasaray'ız, ayağa kalkarız

21.11.2021 | 23:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Vitor Pereira: Hak ettiğimiz bir galibiyetti 09:30
Vitor Pereira: Hak ettiğimiz bir galibiyetti 22.11.2021 | 00:03
Erman Toroğlu: Pereira’nın Fenerbahçe’si yok, Mesut Özil ve arkadaşları... 00:58
Erman Toroğlu: Pereira'nın Fenerbahçe'si yok, Mesut Özil ve arkadaşları... 22.11.2021 | 00:12
Erman Toroğlu’ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira’ya sert sözler! Yaptıkları artistlik 01:36
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya sert sözler! "Yaptıkları artistlik" 22.11.2021 | 00:01
Necati Ateş: Biz Galatasaray’ız, ayağa kalkarız 04:40
Necati Ateş: Biz Galatasaray'ız, ayağa kalkarız 21.11.2021 | 23:46
Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ Halil Umut Meler’i ve TFF’yi topa tuttu! 00:54
Galatasaray Başkanı Burak Elmas' Halil Umut Meler'i ve TFF'yi topa tuttu! 21.11.2021 | 22:13
Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarların koreografi gösterisi 00:21
Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarların koreografi gösterisi 21.11.2021 | 19:01
Galatasaray Fenerbahçe U19 derbisinde alkış alan hareket | Video 00:05
Galatasaray Fenerbahçe U19 derbisinde alkış alan hareket | Video 21.11.2021 | 16:33
Fatih Terim’in forvet tercihi kim olacak? Canlı yayında açıkladı 01:51
Fatih Terim'in forvet tercihi kim olacak? Canlı yayında açıkladı 21.11.2021 | 14:32
Son dakika! Tarihi zafer! Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike şampiyonu | Video 06:11
Son dakika! Tarihi zafer! Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike şampiyonu | Video 21.11.2021 | 08:54
Sergen Yalçın’dan futbolcularına sitem! | Video 05:38
Sergen Yalçın'dan futbolcularına sitem! | Video 21.11.2021 | 00:09
Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi değişiklik! Morutan mı Feghouli mi? 00:48
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi değişiklik! Morutan mı Feghouli mi? 19.11.2021 | 14:33
Abdullah Avcı’dan taraftara mesaj: Horonu beraber oynayacağız | Video 01:33
Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj: "Horonu beraber oynayacağız" | Video 18.11.2021 | 16:06
Derbi öncesi Mert Hakan Yandaş’tan çarpıcı sözler! Abartıldığı kadar kötü oynamıyoruz 07:24
Derbi öncesi Mert Hakan Yandaş'tan çarpıcı sözler! "Abartıldığı kadar kötü oynamıyoruz" 18.11.2021 | 15:09
Fenerbahçe’de Berke Özer gelişmesi! Galatasaray maçı öncesi... 17:22
Fenerbahçe'de Berke Özer gelişmesi! Galatasaray maçı öncesi... 18.11.2021 | 13:16
Mesut Özil’den derbi öncesi iddialı sözler 3 puanı alacağız... 04:37
Mesut Özil'den derbi öncesi iddialı sözler "3 puanı alacağız..." 17.11.2021 | 16:37
Eski Fenerbahçeli Samatta’ya şok! Askerler, Tanzanyalı yıldızı rehin aldı! | Video 00:37
Eski Fenerbahçeli Samatta'ya şok! Askerler, Tanzanyalı yıldızı rehin aldı! | Video 17.11.2021 | 12:58
Sosyal medyayı salladı! Muslera’nın yediği gol geceye damga vurdu! Kaptan Godin’den tepki | Video 00:18
Sosyal medyayı salladı! Muslera'nın yediği gol geceye damga vurdu! Kaptan Godin'den tepki | Video 17.11.2021 | 10:56
Fenerbahçe’de derbiye özel prim | Video 01:00
Fenerbahçe'de derbiye özel prim | Video 17.11.2021 | 10:33
A Milli Takım Türkiye’ye döndü | Video 01:49
A Milli Takım Türkiye’ye döndü | Video 17.11.2021 | 08:44
TRT 1 CANLI YAYIN HD izle! Karadağ Türkiye maçı canlı yayın izle 05:41
TRT 1 CANLI YAYIN HD izle! Karadağ Türkiye maçı canlı yayın izle 16.11.2021 | 18:56

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Necati Ateş, 2-1 mağlup oldukları Fenerbahçe müsabakasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Fatih Terim'in maçta kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan Ateş, ilk teknik adamlık toplantısını bu şekilde yapmak istemediğini belirterek, "Daha güzel olacağını hayal etmiştim. Maalesef böyle bir maçtan sonra yapıyorum. Mutlaka iyi başladığımız oyunlar var, öne geçtiğimiz maçlar var. Daha farklı neticelere gidebilirdi ilk yarılar. Ama ilk yarının sonunda yediğimiz gollerle ivme kaybettik. Beşiktaş maçı talihsizlikti. Penaltıyı atsaydık kazanabilirdik. Bugünkü maç çok başka. Çok pozisyona girdik. Maçın önüne verilmeyen gol, verilen kararlar damga vurdu. İçeride izlediğimiz zaman, aynı pozisyonda bizim golümüz iptal ediliyor, Serdar Aziz'in pozisyonunda VAR hakemi çağrılmıyor. İlk attıkları golde Kerem'i itme pozisyonu var, kimse bakmıyor. Oyunu oraya yıktık ama bir pozisyonla oyun değişebiliyor. Hakem maalesef oyunu çevirebiliyor. Kerem'e faul verdi, avantaj oynatsa Diagne'nin pozisyonu penaltı. Akıl sır ermiyor. İptal edilen golde 4 dakika 40 saniye oyun durdu. Sonunda 7 dakika uzatma verdi. Bunları izleyince hocamız da biz de çok sinirleniyoruz. Hakem oyunun önüne geçiyor, geçtikten sonra oyun değişiyor, haliyle sinirleniyoruz. Hocayı atabilmek için kovalıyorlar zaten. Sonra da sinirler yükseldiği zaman hocayı atıyor. Gerçekten sıkıntılı bir maç oynadık. Biz ayağa kalkarız, Galatasaray'ız. VAR hakeminin aynı pozisyonda çağırıp, bizim son dakikadaki pozisyonu çağırmaması inanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA