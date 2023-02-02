Okan Buruk, Ümraniyespor galibiyetini değerlendirdi | Video
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Ümraniyespor’u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmayı değerlendirdi.
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